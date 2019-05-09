Красноярск, Красноярский край, , 13:57 — REGNUM

В акции «Бессмертный полк» 9 мая приняли участие 45 тысяч красноярцев. Об этом ИА REGNUM сообщили, а правительстве Красноярского края.

Многотысячное шествие «Бессмертного полка» в Красноярске Kskstate.ru

В рамках шествия по центральной улице Красноярска пронесли 70-метровую копию Знамени Победы, за которой и следовала многотысячная колонна. Участники «Бессмертного полка» дошли до площади Мира, где был организован праздничный концерт.

В колонне «Бессмертного полка» прошёл губернатор Красноярского края Александр Усс. Он нёс портрет своего отца Виктора Петровича, который с 1942 года сражался на фронтах Великой Отечественной войны, от Сталинграда до Берлина. Имеет боевые награды — две медали «За отвагу» и медаль «За оборону Сталинграда».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в акции «Бессмертный полк» приняли участие около 40 тысяч красноярцев.

О праздновании 9 Мая читайте подробнее в онлайн-трансляции ИА REGNUM.