«Бессмертный полк» в Крыму собрал более 100 тысяч человек

Симферополь, , 13:56 — REGNUM В городах Крымского полуострова после завершения военного парада в честь Дня Победы состоялось традиционное шествие «Бессмертного полка», в котором приняли участие более 100 тысяч человек, передаёт 9 мая корреспондент ИА REGNUM.

По словам кураторов акции, в симферопольском шествии приняло участие более 47 тысяч человек. Колонны прошли через центр города к Вечному огню в парке им. Гагарина, где участники возложили цветы к могиле неизвестного солдата.

«Мы воспринимаем День Победы как личный, как семейный праздник. Это основа неразрывности и преемственности нашей истории, без которой невозможно движение вперёд. Наши люди вынесли немыслимую тяжесть войны, заплатили за Победу самую высокую цену. Мы чтим память погибших. Мы благодарно склоняем голову перед подвигом тех, кто мужественно сражался на фронтах, в партизанских отрядах, в подполье, самоотверженно трудился в тылу. Любые попытки умалить или оболгать бессмертный подвиг нашего народа — это оскорбление памяти павших, оскорбление ветеранов, это личное оскорбление для каждого из нас. Мы будем противостоять таким попыткам самым жёстким образом, всегда и везде. Низкий поклон вам, дорогие наши ветераны», — отметил во время своего выступления глава Крыма Сергей Аксёнов, который прошёл во главе колонны вместе с первыми лицами РК.

В целом, по словам, крымского вице-премьера Дмитрия Полонского, в городах республики на акцию вышли 83 тысячи человек.

В Севастополе «Бессмертный полк» собрал порядка 50 тысяч человек. Люди пронесли портреты своих родственников по улице Ленина и проспекту Нахимова к площади Лазарева. Во главе колонны шли вице-губернатор Севастополя Илья Пономарёв и глава Заксобрания города Екатерина Алтабаева. Губернатор Дмитрий Овсянников не успел восстановиться после недавней операции на аппендиците.

Как сообщало ИА REGNUM, в Симферополе прошёл Парад Победы, в котором приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, колонны воинских частей и соединений, а также военных учебных заведений Крыма, юнармейцев и Росгвардии. Помимо этого на площади имени Ленина с утра работает выставка современной военной техники. По улицам города-героя Севастополя, который отмечает сегодня 75 годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, и города-героя Керчи прошли танки Т-72БЗ, бронетранспортёры БТР-82А и БТР-80, береговые комплексы «Бастион» и зенитно-ракетные комплексы «Триумф» и «Панцирь».