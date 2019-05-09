Четверг, 9 Мая 2019 года
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Парад победы и Бессмертный полк прошли по Нижнему Новгороду — фоторепортаж

Общество

Нижний Новгород отмечает День Победы

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Парад победы и Бессмертный полк прошли по Нижнему Новгороду — фоторепортаж
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Парад победы в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 9 мая 2019, 13:49 — REGNUM  День Победы собрал в центре Нижнего Новгорода тысячи горожан. Торжественный Парад победы завершился шествием Бессмертного полка по улицам города.

Фоторепортаж Антона Афанасьева о том, как это было.

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Жители Нижнего Новгорода собираются на праздник
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Жители Нижнего Новгорода собираются на праздник
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Начало парада
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Начало парада
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Парад победы в Нижнем Новгороде
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Парад победы в Нижнем Новгороде
9
Парад победы в Нижнем Новгороде
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Парад победы в Нижнем Новгороде
11
Парад победы в Нижнем Новгороде
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Парад победы в Нижнем Новгороде
13
Парад победы в Нижнем Новгороде
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Парад победы в Нижнем Новгороде
14
Парад победы в Нижнем Новгороде
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Парад победы в Нижнем Новгороде
16
Парад победы в Нижнем Новгороде
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Парад победы в Нижнем Новгороде
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Зрители
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Зрители
17
Парад победы в Нижнем Новгороде
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Парад победы в Нижнем Новгороде
18
Парад победы в Нижнем Новгороде
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Парад победы в Нижнем Новгороде
19
Парад победы в Нижнем Новгороде
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Парад победы в Нижнем Новгороде
20
Парад победы в Нижнем Новгороде
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Парад победы в Нижнем Новгороде
21
Парад победы в Нижнем Новгороде
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Парад победы в Нижнем Новгороде
27
Военная техника на Параде победы
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Военная техника на Параде победы
28
Военная техника на Параде победы
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Военная техника на Параде победы
29
Военная техника на Параде победы
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Военная техника на Параде победы
31
Военная техника на Параде победы
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Военная техника на Параде победы
34
Военная техника на Параде победы
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Военная техника на Параде победы
37
Шествие Бессмертного полка по Нижнему Новгороду
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Шествие Бессмертного полка по Нижнему Новгороду
38
Шествие Бессмертного полка по Нижнему Новгороду
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Шествие Бессмертного полка по Нижнему Новгороду

Смотрите галерею к статье

regnum author Антон Афанасьев
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День Победы
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