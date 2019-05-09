Парад победы и Бессмертный полк прошли по Нижнему Новгороду — фоторепортаж

Нижний Новгород, 9 мая 2019, 13:49 — REGNUM День Победы собрал в центре Нижнего Новгорода тысячи горожан. Торжественный Парад победы завершился шествием Бессмертного полка по улицам города.
Фоторепортаж Антона Афанасьева о том, как это было.
Нижний Новгород, 9 мая 2019, 13:49 — REGNUM День Победы собрал в центре Нижнего Новгорода тысячи горожан. Торжественный Парад победы завершился шествием Бессмертного полка по улицам города.
Фоторепортаж Антона Афанасьева о том, как это было.
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