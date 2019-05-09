Правительство Уганды: 3,5 млн человек в стране угрожает голод

Кампала, , 13:33 — REGNUM Правительство Уганды сообщило, что более 3,5 миллионов граждан в нескольких районах страны могут столкнуться с серьезной проблемой голода.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», в сообщении правительства говорится о том, что опасность угрожает угандийцам, проживающим в восточном, северо-восточном и северном районах, а также в скотоводческих районах Уганды. Кроме того, отмечается, что совет министров страны одобрил выделение 10,8 миллионов долларов США на обеспечение граждан продовольствием в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

По данным правительства, пострадавшие районы подвергались длительной засухе, что впоследствии привело к неурожаям и привело к резкому снижению поголовья скота.