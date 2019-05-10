Турция проводит масштабную акцию, приуроченную к Рамадану

Анкара, , 08:45 — REGNUM Администрация Президента Турции запустила кампанию под названием «Gönlümüz bir soframız bir» (И наше сердце, и наша скатерть едины), приуроченную к священному для мусульман месяцу Рамадан. В рамках проекта в социальных сетях и интернет-ресурсах (Twitter, Facebook, Instagram и YouTube) под хэштегом #GönlümüzBirSoframızBir будут публиковаться присланные со всего мира поздравления по случаю одного из самых главных мусульманских праздников.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, кампания направлена на укрепление единства, солидарности и братских связей между мусульманами всего мира. Первое поздравление поступило из города Согют, известного тем, что с него начало свое становление Османское государство. В видеопослании, автором которого является группа молодых людей, говорится, что священный месяц Рамадан вносит вклад в развитие культуры мирного сосуществования народов. Пресс-секретарь Президента Турции Фахреттин Алтун также распространил соответствующее послание со своего официального аккаунта в социальной сети Twitter. Он написал: «В атмосфере духовности священного Рамадана наши сердца и скатерти едины. Пост освежает наше тело, молитвы освежают наши души, чем больше мы делимся, тем большее изобилие приходит в наш дом. Желаю нам всегда быть едиными».