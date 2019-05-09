По центру Пскова строем прошли 1,2 тыс. военнослужащих

Псков, , 13:08 — REGNUM Торжественный парад войск Псковского гарнизона состоялся сегодня, 9 мая, в Пскове в честь 74-й годовщины Великой Победы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, начался парад с выноса флага Российской Федерации и копии знамени Победы — знамени 150-й Идрицкой дивизии.

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Военный парад принял врио начальника Псковского территориального гарнизона, гвардии полковник Роман Железняков, командовал парадом замкомандира 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, гвардии полковник Кенес Кужахметов.

По центральной площади города — площади Ленина — парадным строем прошли 1,2 тыс. военнослужащих разных родов войск и соединений: отдельные роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, воины-разведчики подразделений специального назначения, летчики 334-го Берлинского военно-транспортного авиационного Краснознаменного полка, сотрудники Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Псковской области, а также курсанты Псковского филиала Академии Федеральной службы исполнения наказаний России.

Впервые в параде принял участие офицерский парадный расчёт управления Псковского десантно-штурмового соединения.

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Завершилось торжественное шествие плац-концертом с участием творческих коллективов.

Военная техника Псковского гарнизона в этом году в параде участия не принимала, но современные образцы вооружения 76-й дивизии ВДВ были представлены на Октябрьской площади: все желающие могли технику и потрогать, и сфотографировать.

Парады прошли сегодня, в День Победы, также в Великих Луках, Стругах Красных и Острове.

После военного парада в Пскове началось шествие «Бессмертного полка».

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