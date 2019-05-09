560 калужских ветеранов получили денежные выплаты ко Дню Победы

Калуга, , 13:07 — REGNUM Около 560 калужских участников Великой Отечественной войны получили ежегодную денежную выплату в связи с 74-й годовщиной Победы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в калужском отделении Пенсионного фонда России.

По информации ведомства, выплата осуществлена в соответствии с указом президента РФ. Ветераны получили по 10 тыс. рублей.

Тем, кто получает пенсию на банковскую карточку, деньги были переведены еще 30 апреля. Остальным ветераны получили президентскую выплату ко Дню Победы 9 мая.