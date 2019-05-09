Организатор «Бессмертного полка» в Киеве задержана полицией

Киев, , 13:05 — REGNUM В Киеве сотрудники украинской полиции задержали организатора шествия «Бессмертного полка», который проходит под лозунгом «Никто не забыт, ничто не забыто». Об этом сегодня, 9 мая, сообщают украинские СМИ.

Организатором данной акции, которая официально не носит название «Бессмертный полк», но по сути является ею, выступила Елена Бережная.

Уточняется, что Бережная была задержана якобы за то, что она нарушила общественный порядок, направляясь к месту проведения акции.

Стоит отметить, что накануне правозащитница Бережная на своей странице в социальной сети Facebook написала, что придёт на акцию в футболке, на которой нет изображения георгиевской ленты, но есть ее цвета.

В 2018 году Бережную также задерживали на акции «Бессмертного полка» из-за георгиевской ленточки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с лета 2017 года на Украине действует закон «О запрете изготовления и пропаганды» георгиевской ленты.