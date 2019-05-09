В колонне «Бессмертного полка» прошли более 35 тыс. нижегородцев

Нижний Новгород, , 13:04 — REGNUM В колонне «Бессмертного полка» по улицам Нижнего Новгороде прошли более 35 тыс. человек. Вместе со всеми в шествии принял участие губернатор Глеб Никитин с семьей.

«Для меня огромная честь вместе с нижегородцами пройти в рядах «Бессмертного полка». Я несу портрет своего деда Владимира Васильевича Никитина. А мой сын Пётр — портрет своего прадеда — Георгия Борисовича Петухова», — сказал глава региона.

Оба деда семьи Никитиных были тружениками тыла, подростками работали на заводе по 12−15 часов в сутки наравне со взрослыми.

«Я знаю, что такие же трудовые подвиги совершали десятки тысяч горьковчан. Город по праву называют «кузницей Победы». Огромную помощь фронту оказали те, кто работал в сельском хозяйстве», — отметил Никитин.

Праздничную колонну возглавили воспитанники Нижегородского Детского Речного Пароходства, которые несли штендеры с портретами горьковчан — Героев Советского Союза. Студенты Нижегородской сельскохозяйственной академии пронесли 30 портретов бойцов и командиров 137-й стрелковой дивизии, первой из горьковских воинских подразделений ушедшей на фронт в июне 1941 года.

Никитин особым образом подчеркнул, что в шествии с каждым годом принимает участие все большее число жителей города.

В этом году маршрут шествия проходил от площади Минина и Пожарского через Зеленский съезд и Нижне-Волжскую набережную по Парка Победы, где состоялась праздничная программа.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, акция «Бессмертный полк» в Нижегородской области проводится с 2013 года. Впервые в колонны шествия встали тогда около 300 человек.

В 2018 году в акции приняли участие около 30 тыс. нижегородцев, протяженность колонны «Бессмертного полка» составила 2,5 км.

Из Нижегородской области на фронт в годы Великой Отечественной войны было призвано 884 тыс. человек, из них 334 тыс. фронтовиков не вернулись.