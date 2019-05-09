Преследуемая христианка Асия Биби покинула Пакистан

Исламабад, , 13:59 — REGNUM Христианка Асия Биби, обвинявшаяся в Пакистане в богохульстве и оправданная Верховным судом страны, покинула родину.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, об отъезде Асии Биби телеканалу стало известно из неназванных источников в министерстве иностранных дел страны. С юридической точки зрения Биби имела право покинуть страну с января 2019 года, когда ходатайство о пересмотре ее дела было отклонено Верховным судом. Пока неизвестно, куда направилась преследуемая христианка, однако ранее сообщалось, что ее дочери укрылись в Канаде, с которой представители Биби давно вели переговоры о предоставлении убежища.

Напомним, что в 2010 году христианку Асию Биби из Панджаба обвинили в богохульстве, преступлении, которое карается в Пакистане смертной казнью. В 2018 году Биби была оправдана Верховным Судом, что вызвало всплеск религиозного экстремизма в стране и массовые беспорядки. Хотя правительству удалось взять ситуацию под контроль, оно обязалось не выпускать Биби из страны и не препятствовать пересмотру ее дела.