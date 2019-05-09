Авторы историй о прадедах пройдут в первой колонне «Бессмертного полка»

Москва, , 14:07 — REGNUM Участники акции «Правнуки Победителей», подготовившие лучшие работы об истории своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне, пройдут в первой колонне «Бессмертного полка» в Москве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила координатор по связям с регионами движения «Бессмертный полк России» Наталья Шадрина.

По словам общественного деятеля, в акции приняли участие школьники из 83 регионов России.

«Проект направлен на выявление боевого пути их предков. Конкурс проводился для детей в возрасте от 11 до 18 лет. От каждого региона были выбраны победители, из которых выбрали 12 лучших, которые примут участие в шествии в Москве. Дети представили исследовательскую работу о боевом пути своих прадедов», — сказала Шадрина.

Причём количество участников в несколько раз превзошло ожидания организаторов.

«Мы рассчитывали, что будет где-то 2,5−3 тысячи участников. Однако оказалось больше 10 тысяч. Было бы и больше, но конкурс шёл всего три недели. Дети готовили работы с интересными фактами», — сообщила собеседница.