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Авторы историй о прадедах пройдут в первой колонне «Бессмертного полка»

Общество

Дети рассказали о судьбах своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне

Авторы историй о прадедах пройдут в первой колонне «Бессмертного полка»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Бессмертный полк

Москва, 9 мая 2019, 14:07 — REGNUM  Участники акции «Правнуки Победителей», подготовившие лучшие работы об истории своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне, пройдут в первой колонне «Бессмертного полка» в Москве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила координатор по связям с регионами движения «Бессмертный полк России» Наталья Шадрина.

По словам общественного деятеля, в акции приняли участие школьники из 83 регионов России.

«Проект направлен на выявление боевого пути их предков. Конкурс проводился для детей в возрасте от 11 до 18 лет. От каждого региона были выбраны победители, из которых выбрали 12 лучших, которые примут участие в шествии в Москве. Дети представили исследовательскую работу о боевом пути своих прадедов», — сказала Шадрина.

Причём количество участников в несколько раз превзошло ожидания организаторов.

«Мы рассчитывали, что будет где-то 2,5−3 тысячи участников. Однако оказалось больше 10 тысяч. Было бы и больше, но конкурс шёл всего три недели. Дети готовили работы с интересными фактами», — сообщила собеседница.

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«Бессмертный полк»
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