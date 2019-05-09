Около 20 тысяч жителей Приангарья приняли участие в праздничном шествии

Иркутск, , 13:01 — REGNUM В Иркутске праздничные мероприятия, посвященные 74-ой годовщине Великой Победы, стартовали с молодежного митинга у танка «Иркутский комсомолец». Об этом информирует официальный сайт города.

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников полагает, что выбранное место весьма символично:

«Этот легендарный танк Т-34 участвовал в боях и дошел до Праги. «Иркутский комсомолец» напоминает нам не только о героизме наших солдат. Он является символом патриотизма иркутской молодежи. Благодаря комсомольцам Иркутского завода имени Куйбышева был организован сбор средств на производство военной техники. Две танковые колонны были собраны на эти деньги!» — сказал мэр.

В праздничном шествии традиционно приняли участие около 20 тысяч человек: ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие, представители общественных объединений и политических партий, студенты, горожане.

На площади графа Сперанского состоялось торжественное прохождение подразделений Минобороны России и силовых структур Иркутского гарнизона, показательные выступления курсантов ВСИ МВД России. Кроме того, была организована масштабная акция «Вальс Победы». Её участниками стали 250 человек.

С 12.00 в столице Приангарья начались культурно-массовые мероприятия.

Как уже сообщало ИА REGNUM, жители Приангарья внесли большой вклад в дело Победы. Больше половины из 200 000 человек, ушедших на фронт, не вернулись с полей сражений.