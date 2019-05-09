Абакан, Хакасия, , 12:50 — REGNUM

В Хакасии сегодня, 9 мая, в седьмой раз прошло шествие «Бессмертного полка». Участники шествия с портретами родственников — участников Великой Отечественной войны — прошли колонной от спортивного комплекса «Абакан» до Парка Победы. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве республики, шествие возглавили руководитель региона Валентин Коновалов и глава Абакана Николай Булакин.

Шествие «Бессмертного полка» в Абакане R-19.ru

Валентин Коновалов шёл в колонне с портретом своего прадеда Андрея Ефимовича Петрусенко. По словам главы Хакасии, его прадед-красноармеец пропал без вести в июне 1942 года под Харьковом, однако в семье бережно хранят память о солдате.

В этом году в шествии «Бессмертного полка» в Абакане приняли участие около 20 тысяч человек.

Напомним, в 2018 году к шествию «Бессмертного полка» в Абакане присоединились порядка 15 тысяч человек.

Впервые акция «Бессмертный полк» состоялась в Томске в 2012 году, спустя год она проводилась уже в 120 городах России. В Хакасии первым к акции присоединилась столица — Абакан, а затем и другие муниципальные образования региона.

О праздновании 9 Мая читайте подробнее в онлайн-трансляции ИА REGNUM.