27 тысяч жителей Астрахани встали в «Бессмертный полк»

Астрахань, , 12:48 — REGNUM Около 27 тысяч жителей Астрахани объединились в «Бессмертный полк» и прошли с портретами родных, участников Великой Отечественной войны по центральным улицам города 9 мая, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации губернатора региона.

«Бессмертный полк» начал свое шествие по центральной площади Астрахани сразу после военного парада, посвященного Дню Победы. Желающие пройти в едином строю с портретами солдат-победителей стали собираться в 9:00 на ул. Тредиаковского, ведущей к площади Ленина. В 11:00 в начале площади показались первые шеренги Бессмертного полка. Ветераны боевых действий и бойцы Нацгвардии несли огромный красный стяг и баннер акции.

В колонны встали 27 тысяч астраханцев — люди разных национальностей, вероисповеданий, возрастов объединились, чтобы отдать дань памяти поколению, отстоявшему Родину на фронтах Великой Отечественной, отдававшему все силы для фронта и Победы на заводах и в полях. Люди с портретами своих отцов, матерей, дедушек и бабушек под песни военных лет проходили мимо трибун, с которых их приветствовали ветераны. Волонтеры и поисковики прошли с портретами астраханцев-героев. В Астраханской области 127 Героев Советского союза и 20 полных кавалеров Ордена Славы.

Возле центральной трибуны в колонну «Бессмертного полка» встал глава региона Сергей Морозов — он нес портрет своего деда-фронтовика. Степан Анисимович Шаверин, дедушка Сергея Морозова по линии матери, родился в 1920 году. Был призван в ряды Красной Армии в 1940 году. Проходил службу на Дальнем Востоке. С 1941 года воевал на Западном фронте.

«День Победы — для всех нас великий праздник. Это день единения всех жителей нашей страны. Когда нужно вспомнить своих родных и близких, которые отдали жизнь и здоровье, защищая родину. Когда мы сознаем себя великим народом, который невозможно победить», — сказал врио губернатора.