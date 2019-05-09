Сотни человек станцевали «Вальс Победы» в столице Киргизии

Бишкек, , 12:47 — REGNUM В столице Киргизии состоялся пятый молодежный танцевальный флэшмоб «Вальс Победы», приуроченный к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 9 мая.

В праздничном мероприятии совместно с Бишкекской мэрией, участвовали несколько сотен киргизстанцев, среди которых студенты 15 вузов, школьники, танцевальные коллективы, а также общественные и политические деятели.

«Вальс Победы» проводится для патриотического воспитания молодежи и сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне. Ежегодное проведение акции — это дань памяти нашим отцам, дедам, прадедам и еще один способ выражения благодарности за Великую Победу», — подчеркивают организаторы.

ИА REGNUM напоминает, акция «Вальс Победы» в честь Дня Победы проходит в киргизской столице уже в пятый раз. В 2015 и 2016 годах в ней участвовали свыше тысячи киргизстанцев, а в 2017 и 2018 годах численность участников увеличилась до полутора тысяч.