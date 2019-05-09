Киргизия празднует 9 мая: фото, видео

Бишкек, , 12:43 — REGNUM В столице Киргизии проходит празднования «Дня Победы». Утром по городу прошло шествие «Бессмертного полка», приуроченное к 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

В марше участвовало около 50 тысяч киргизстанцев, в том числе нынешний глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

По завершению шествия президент Жээнбеков выступил на митинге-реквиеме, где поздравил соотечественников с праздником.

«9 Мая — это день общей гордости и радости со слезами на глазах, который имеет особое значение для братских народов Советского Союза, которые все как один, плечом к плечу встали на защиту своего Отечества», — заявил глава государства.

В эти дни в Киргизии активно работают несколько благотворительных фондов. Так, по информации ИА 24. kg «активисты фонда «Ветераны 365» поздравляют ветеранов, тружеников тыла, блокадников, узников концлагерей и вдов. В списке более 220 адресов».

Праздничные мероприятия также проходят и в «южной столице Киргизии» — городе Оше (прямая трансляция Tmedia).

https://www.facebook.com/TMediaKG/videos/594975910971081/