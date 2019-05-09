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Киргизия празднует 9 мая: фото, видео

Общество

74-ю годовщину победы в Великой Отечественной Войне отмечают миллионы граждан

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Киргизия празднует 9 мая: фото, видео
Иллюстрация: Пресс-служба президента Киргизии. Фото Султана Досалиева
«Бессмертный полк» — 2019 в Киргизии

Бишкек, 9 мая 2019, 12:43 — REGNUM  В столице Киргизии проходит празднования «Дня Победы». Утром по городу прошло шествие «Бессмертного полка», приуроченное к 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

В марше участвовало около 50 тысяч киргизстанцев, в том числе нынешний глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

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«Бессмертный полк» — 2019 в Киргизии
Иллюстрация: Пресс-служба президента Киргизии. Фото Султана Досалиева
«Бессмертный полк» — 2019 в Киргизии

По завершению шествия президент Жээнбеков выступил на митинге-реквиеме, где поздравил соотечественников с праздником.

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День Победы — 2019 в Киргизии
Иллюстрация: Пресс-служба президента Киргизии. Фото Султана Досалиева
День Победы — 2019 в Киргизии

«9 Мая — это день общей гордости и радости со слезами на глазах, который имеет особое значение для братских народов Советского Союза, которые все как один, плечом к плечу встали на защиту своего Отечества», — заявил глава государства.

В эти дни в Киргизии активно работают несколько благотворительных фондов. Так, по информации ИА 24. kg «активисты фонда «Ветераны 365» поздравляют ветеранов, тружеников тыла, блокадников, узников концлагерей и вдов. В списке более 220 адресов».

Праздничные мероприятия также проходят и в «южной столице Киргизии» — городе Оше (прямая трансляция Tmedia).

https://www.facebook.com/TMediaKG/videos/594975910971081/

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День Победы
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