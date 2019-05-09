Кадыров прокомментировал приговор Кокорину и Мамаеву

Грозный, , 12:36 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров возмущен тем приговором, который суд вынес футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, однако не ставит по сомнение решение суда. Об этом он заявил в интервью РБК.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Суд приговорил Кокорина и Мамаева, которые устроили драку в Москве и избили трёх человек, к реальным срокам.

Кадыров считает, что у российского футбола есть серьезные проблемы. В первую очередь они связаны с тем, что практически все клубы делают ставку на легионеров, покупку иностранных футболистов со всех концов мира. Из-за этого, по словам Кадырова, из страны уходит «почти 90 футбольных денег».

Российским командам совершенно необходимо активнее заниматься детским и юношеским футболом, чтобы выращивать отечественных футболистов.

«Складывается абсурдная ситуация, когда страна с почти 150 млн населением зависит от игры иностранцев. Нужно менять стратегию развития футбола и ориентироваться на собственные силы. Свои доморощенные футболисты будут играть лучше, ибо они думают не только о деньгах, но и чести своей родины», — добавил Кадыров.

Что касается Кокорина и Мамаева, то они конечно «совершили большую ошибку», и это могло произойти в жизни любого человека. Ранее Кадыров предлагал трудоустроить Кокорина и Мамаева в в футбольном клубе «Ахмат». После того, как футболистам вынесли приговор, он вновь подтвердил свое предложение.

«При этом четко осознаем, что Александр и Павел продолжительное время не играли, отвыкли от футбола, получили моральный и психологический стресс. Это еще более отдалит их от большого футбола, где привыкли иметь дело с звездами первой величины», — пояснил Кадыров.