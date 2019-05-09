Москва, , 12:31 — REGNUM

В 2019 году доброволец Мордовского регионального отделения «Поискового движения России» Мария Игонина впервые сможет принести на акцию «Бессмертный полк» портреты своих предков, принимавших участие в Великой Отечественной войне и пропавших без вести. Об этом общественница рассказала корреспонденту ИА REGNUM.

«Я пойду с транспарантами моих двух прадедов — Аношкина Фёдора Ивановича и Лияскина Ивана Осиповича. Они уроженцы республики Мордовия. Оба были призваны на фронт. Оба моих прадеда пропали без вести в 1943 и в 1942 году. До сих пор нет весточек, захоронены ли они вообще. Есть родственники, который рассказывают, что Фёдор Аношкин как был ранен, лежал в госпитале, вернулся на фронт и уже в марте 1943 года от него перестали приходить весточки. До сих пор у него живы две дочери, которые нашли его фотографии и передали мне эти снимки, чтобы я с ними пошла в рядах «Бессмертного полка», — рассказала Игонина.

Ранее активист посещала акцию «Бессмертный полк», однако вместо портретов своих родственников несла фотографии других ветеранов.

«Все годы, пока был создан и существовал «Бессмертный полк» я ходила с фотографиями героев, которые просили пронести в «Бессмертном полку» жители Мордовии, которые не могли сделать это сами. И первый раз я пойду со своими прадедами. Большое счастье, что они пройдут вместе со мной этими рядами», — сообщила Игонина.