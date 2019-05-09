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Парад и «Бессмертный полк»: День Победы в Екатеринбурге

Общество

«Бессмертный полк» объединил 200 тысяч человек

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Парад и «Бессмертный полк»: День Победы в Екатеринбурге
Алексей Колчин © REGNUM
На параде

Екатеринбург, 9 мая 2019, 20:19 — REGNUM  В Екатеринбурге подходят к концу мероприятия, приуроченные к 74-летию Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Утром в центре города традиционно прошли парад и «Бессмертный полк».

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Знаменосцы
Алексей Колчин © REGNUM
Знаменосцы
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По брусчатке
Алексей Колчин © REGNUM
По брусчатке
72
Объезд колонн
Алексей Колчин © REGNUM
Объезд колонн

Парадным шагом по брусчатке площади 1905 года прошли более двух тысяч человек. Среди них суворовцы, кадеты, войска Центрального военного округа, ФСИН России и других силовых ведомств.

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Зрители
Алексей Колчин © REGNUM
Зрители
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Юные барабанщики
Алексей Колчин © REGNUM
Юные барабанщики
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Замерли в ожидании
Алексей Колчин © REGNUM
Замерли в ожидании

Затем на площадь вышла автомобильная и бронетехника. Возглавил колонну легендарный танк «Т-34». После прохождения техники на площади 1905 года состоялись показательные выступления.

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После парада
Алексей Колчин © ИА REGNUM
После парада
24
На параде
Алексей Колчин © ИА REGNUM
На параде
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Показательные выступления
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Показательные выступления
28
Музыканты
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Музыканты
27
Ветераны
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Ветераны
31
Ветеран
Алексей Колчин © REGNUM
Ветеран
29
Ветеран
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Ветеран
34
Проезжают по площади
Алексей Колчин © REGNUM
Проезжают по площади
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Военная техника
Алексей Колчин © REGNUM
Военная техника
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Мотоциклисты
Алексей Колчин © REGNUM
Мотоциклисты
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Боевая техника
Алексей Колчин © REGNUM
Боевая техника
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Боевая машина
Алексей Колчин © REGNUM
Боевая машина

Затем началось шествие «Бессмертного полка». Как и год назад, и два, и три года назад проспект Ленина был заполнен людьми. Море людское прошло к площади 1905 года. Участники шествия поздравили ветеранов с Днём Победы, поблагодарили за Поеду и вручили цветы.

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Ветераны
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Ветераны
20
Ветераны
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Ветераны
19
Губернатор приветствует ветеранов
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Губернатор приветствует ветеранов
17
Благодарность ветерану
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Благодарность ветерану
16
«Бессмертный полк»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Бессмертный полк»
15
Идёт «Бессмертный полк»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Идёт «Бессмертный полк»
11
Ветераны
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Ветераны
12
Ребёнок благодарит ветеранов
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Ребёнок благодарит ветеранов
4
Участники «Бессмертного полка» благодарят ветеранов
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Участники «Бессмертного полка» благодарят ветеранов
3
Ветераны
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Ветераны
2
Ветеран
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Ветеран

Акция «Бессмертный полк» объединила десятки тысяч жителей Екатеринбурга. По разным оценкам, в ней приняли участие порядка 200 тысяч человек.

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«Бессмертный полк» в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Екатеринбурге

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regnum author Алексей Колчин
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«Бессмертный полк»
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