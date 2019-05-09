Парад и «Бессмертный полк»: День Победы в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 20:19 — REGNUM В Екатеринбурге подходят к концу мероприятия, приуроченные к 74-летию Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Утром в центре города традиционно прошли парад и «Бессмертный полк».

Парадным шагом по брусчатке площади 1905 года прошли более двух тысяч человек. Среди них суворовцы, кадеты, войска Центрального военного округа, ФСИН России и других силовых ведомств.

Затем на площадь вышла автомобильная и бронетехника. Возглавил колонну легендарный танк «Т-34». После прохождения техники на площади 1905 года состоялись показательные выступления.

Затем началось шествие «Бессмертного полка». Как и год назад, и два, и три года назад проспект Ленина был заполнен людьми. Море людское прошло к площади 1905 года. Участники шествия поздравили ветеранов с Днём Победы, поблагодарили за Поеду и вручили цветы.

Акция «Бессмертный полк» объединила десятки тысяч жителей Екатеринбурга. По разным оценкам, в ней приняли участие порядка 200 тысяч человек.

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