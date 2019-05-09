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«Бессмертный полк» в Воронеже объединил десятки тысяч человек

Общество

Жители Воронежа вновь встали в единый строй с портретами отцов, дедов и прадедов, ковавших Победу

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«Бессмертный полк» в Воронеже объединил десятки тысяч человек
Марина Каширская © ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Воронеже

Воронеж, 9 мая 2019, 12:06 — REGNUM  Десятки тысяч воронежцев встали в колонны «Бессмертного полка», который прошел по центральным улицам города 9 мая — сразу после торжественного парада в честь Дня Победы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Тысячи воронежцев вышли с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В колонны встали люди разных возрастов и профессий, многие пришли целыми семьями.

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«Бессмертный полк» в Воронеже
Марина Каширская © ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Воронеже

Сбор участников начался с 8:30 у сквера «Надежда» на улице Плехановской. Организованная колонна прошла по проспекту Революции до здания ЮВЖД. Безопасность шествия обеспечивали почти две тысячи курсантов, волонтёров и дружинников.

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Руководство области приветствует участников «Бессмертного полка»
Марина Каширская © ИА REGNUM
Руководство области приветствует участников «Бессмертного полка»

На Плехановской в двух местах в колонну могли влиться желающие воронежцы — для этого нужно было пройти через рамки металлодетектора. Возможность присоединиться к колонне по ходу её движения организаторы предусмотрели после акции 2018 года, когда горожане, не пришедшие на место сбора, не смогли присоединиться к шествию. Сегодня многие воспользовались этой возможностью.

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«Бессмертный полк» в Воронеже
Марина Каширская © ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Воронеже

Отметим, что в 2018 году акция «Бессмертный полк» собрала более 50 тысяч участников.

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«Бессмертный полк»
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