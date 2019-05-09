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«Главный праздник нашей страны»: в Хакасии празднуют День Победы

Общество

Торжественные мероприятия проходят по всей республике

«Главный праздник нашей страны»: в Хакасии празднуют День Победы
Иллюстрация: R-19.ru
День Победы в Хакасии

Абакан, 9 мая 2019, 11:54 — REGNUM  По всей Хакасии сегодня, 9 мая, проходят торжества, посвященные 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве республики, на Первомайской площади в Абакане состоялся торжественный марш, в котором приняли участие военнослужащие, юнармейцы, кадеты и другие.

Празднование Дня Победы началось с торжественного митинга. По словам главы Хакасии Валентина Коновалова, принявшего участие в митинге, этот день — 9 мая — навсегда вписан в историю России.

«Сегодня мы отмечаем главный праздник нашей страны — День Победы в Великой Отечественной войне. 74 года назад настала победоносная весна. Этот день навсегда вписан в историю России, а память о бессмертном подвиге живёт в сердце каждого жителя нашей страны», — сказал Валентин Коновалов.

Самым масштабным мероприятием в Абакане стала акция «Бессмертный полк». По данным республиканских властей, в 2019 году в абаканской колонне прошли порядка 20 тысяч человек. Они несли портреты своих родственников — участников Великой Отечественной войны.

Праздничные мероприятия продолжила концертная программа.

Все новости о праздновании Дня Победы — в онлайн-трансляции ИА REGNUM «9 Мая — трансляция ИА REGNUM».

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День Победы
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