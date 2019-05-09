Воронежцам показали лучшие образцы российской военной техники

Воронеж, , 11:53 — REGNUM Парад и торжественное шествие войск Воронежского гарнизона состоялись в Воронеже 9 Мая. По традиции, парад собрал десятки тысяч зрителей — удобные места у ограждений люди начали занимать еще за два часа до парада, передает корреспондент ИА REGNUM.

В параде участвовали почти две тысячи человек и 72 единицы военной техники. Впервые в Воронеже в параде участвовал Гвардейский Петрокувский дважды Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого II степени Волжский Казачий мотострелковый полк.

Марина Каширская © ИА REGNUM Парад начался Марина Каширская © ИА REGNUM Парад начался

Также воронежцы одними из первых в стране увидели комплекс электронного подавления «Палантин» — таких в России всего две единицы. По площади Ленина провезли системы войсковой противовоздушной обороны «Оса», системы залпового огня «Ураган», основные танки Российской армии танки Т-72б3, модернизированные самоходные гаубицы Мста-СМ2, бронеавтомобили «Рысь».

Марина Каширская © ИА REGNUM Парадные расчеты Марина Каширская © ИА REGNUM Парадные расчеты

Празднование Дня Победы продолжилось массовыми гуляниями во всех районах города. В центре проходит выставка ретро-автомобилей и детских рисунков, соревнования авиамоделистов, работали спортивные площадки и ярмарка ремёсел.

Накануне, 8 мая, на площади Победы состоялась церемония возложения цветов и венков к Могиле Неизвестного Солдата, а в Театре оперы и балета ветеранов поздравил заместитель губернатора — первый заместитель председателя правительства Воронежской области Виталий Шабалатов. Там же прошёл праздничный концерт.