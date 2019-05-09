Чита, Забайкальский край, , 11:56 — REGNUM

Накануне Дня Победы вице-премьер правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягма Ванчикова по поручению главы региона Александра Осипова поздравила с Днём Победы ветеранов-участников Великой Отечественной войны.

Забайкальские ветераны Великой Отечественной войны Пресс-служба губернатора Забайкалья

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе забайкальского губернатора, подарки от руководителя региона (продуктовые наборы и теплые одеяла) получили: Геннадий Иванович Степанов, Анатолий Сергеевич Мамонтов, Иннокентий Александрович Якушевский и Иннокентий Дмитриевич Гамов.

Геннадий Иванович Степанов рассказал, что на фронт ушел семнадцатилетним мальчишкой. Служил в артиллерии. Закончил войну на восточных рубежах Родины. Освобождал Маньчжурию, форсировал Хайларский укрепрайон. Награжден Орденом «Отечественной войны» второй степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией». После войны продолжил службу в рядах Вооруженных сил.

Иннокентий Александрович Якушевский награжден медалью «За победу над Германией», Иннокентий Дмитриевич Гамов и Анатолий Сергеевич Мамонтов — медалью «За победу над Японией».

Аягма Ванчикова поблагодарила ветеранов за Победу и отметила, что их мужество, сила духа и ратный подвиг сегодня является примером для юных забайкальцев.

Напомним, ветеранов Великой Отечественной войны в Забайкалье осталось всего 286 человек.