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«Бессмертный полк» объединил в Зауралье 60 тысяч потомков победителей

Общество

Только в Кургане в колонне «Бессмертного полка» прошли 15 тысяч человек

Курган, 9 мая 2019, 12:46 — REGNUM  «Бессмертный полк» прошёл по всей Курганской области. Участие в нём приняли 60 тысяч человек. Только в Кургане портреты родных, которые в годы Великой Отечественной войны героически защищали Родину, пронесли 15 тысяч человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

В «Бессмертном полку» участвовал и врио губернатора Курганской области Вадим Шумков со своими сыновьями.

«Мы пронесли портреты четырех дедов — Барковского Алексея Ивановича, Предеина Елисея Евстафьевича, Волосникова Дмитрия Евдокимовича, Предеина Григория Евстафьевича. К сожалению, нет двух портретов дедов, которые погибли под Сталинградом и под Москвой. И когда старший сын выбирал, в каких войсках ему служить, с учетом того, что его прадед-курсант погиб под Москвой, он пошёл служить в Кремлёвский полк. Для моей семьи День Победы — это святой праздник», — отметил Вадим Шумков.

Также глава Курганской области сообщил, что оба его деда по материнской линии были танкистами и брали Берлин. Один из них попал в кинохронику 1945 года «Падение Берлина» и вся семья ходила в сельский клуб смотреть фильм, в котором его показывали.

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