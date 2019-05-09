Четверг, 9 Мая 2019 года
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На Красной площади завершился парад Победы

Общество

В нём приняли участие 13 тысяч человек

Москва, 9 мая 2019, 11:30 — REGNUM  На Красной площади в Москве завершён торжественный парад в честь 74-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В параде приняли участие свыше 13 тысяч человек, 130 единиц вооружения и техники. По Красной площади прошли 35 парадных расчётов. Воздушная часть была отменена из-за неблагоприятных метеоусловий.

Торжественную речь на мероприятии произнес президент РФ Владимир Путин. Лидер страны подчеркнул особую роль советского народа в освобождении мира от натиска фашистских захватчиков и почтил память всех ветеранов боевых действий.

Почётным гостем парада стал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Посетил мероприятие известный актёр Стивен Сигал.

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День Победы
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