На Красной площади завершился парад Победы

Москва, , 11:30 — REGNUM На Красной площади в Москве завершён торжественный парад в честь 74-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В параде приняли участие свыше 13 тысяч человек, 130 единиц вооружения и техники. По Красной площади прошли 35 парадных расчётов. Воздушная часть была отменена из-за неблагоприятных метеоусловий.

Торжественную речь на мероприятии произнес президент РФ Владимир Путин. Лидер страны подчеркнул особую роль советского народа в освобождении мира от натиска фашистских захватчиков и почтил память всех ветеранов боевых действий.

Почётным гостем парада стал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Посетил мероприятие известный актёр Стивен Сигал.