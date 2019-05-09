Ойротия внесла неоценимый вклад в Победу — глава Алтая Олег Хорохордин

Горно-Алтайск, , 11:34 — REGNUM Врио губернатора Республики Алтай Олег Хорохордин весьма трепетно отнёсся к подготовке и проведению мероприятий, посвящённых великому Дню Победы. Он провёл несколько персональных встреч с защитниками Родины, а сегодня, 9 мая, обращаясь с поздравительной речью к жителям региона, напомнил, что в годы Великой Отечественной войны Республика Алтай ещё называлась Ойротией, и что она внесла неоценимый вклад в Победу: каждый четвертый житель ушел на фронт.

«Уважаемые ветераны и участники Великой Отечественной войны, жители Республики Алтай! Сердечно поздравляю вас с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Мужество, сила духа и огромная любовь к Отчизне помогла нашим дедам и прадедам в те годы защитить Родину от фашистов, сокрушить врага ценой неимоверных усилий, победить в самой страшной войне за всю историю человечества. День Победы — 9 мая стал символом торжества свободы и справедливости, мира и человечности. Не только сегодня, но каждый день мы чтим подвиг всех тех, кто отдал свои силы, здоровье, пожертвовал жизнью ради мирного неба над головами потомков», — говорится в поздравлении главы.

Напомним, в 1941 году с Алтая на фронт ушли более 550 тысяч человек. Больше половины алтайских солдат родились в 1923 году. Они погибли под Сталинградом и на Курской дуге. С 1941 по 1945 годы на Алтае сформировано 15 дивизий.