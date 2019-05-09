Четверг, 9 Мая 2019 года
12:14:13 МСК

Торжественное шествие в честь 74-й годовщины Победы прошло в Красноярске

Общество

Торжественные мероприятия и праздничные концерты 9 мая проходят по всему Красноярскому краю

Торжественное шествие в честь 74-й годовщины Победы прошло в Красноярске
Иллюстрация: Вадим Кофман, krskstate.ru
В Красноярске празднуют День Победы

Красноярск, 9 мая 2019, 11:04 — REGNUM  В Красноярске 9 мая состоялось торжественное шествие в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Красноярского края, торжественные мероприятия начались с внесения на площадь Революции Государственного флага РФ и копии Знамени Победы.

Ветеранов Великой Отечественной войны и всех присутствующих поздравил губернатор края Александр Усс. По его словам, День Победы — это особая, священная дата.

«Семьдесят четыре года назад наши отцы и деды победили в самой жестокой и страшной войне в истории человечества. Отстояли не только свободу и независимость нашей Родины, но и спасли от коричневой чумы весь мир», — отметил Усс.

Он напомнил, что на фронт ушли почти полмиллиона жителей Красноярского края. Каждый третий — погиб. Более 230 красноярцев были удостоены звания Героя Советского Союза, а 55 стали полными кавалерами Ордена Славы.

В Красноярске 9 мая пройдёт ряд праздничных мероприятий. Основные концертные площадки — площадь Мира и Театральная площадь.

Добавим, торжественные мероприятия и праздничные концерты в День Победы проходят по всему краю.

Все новости о праздновании Дня Победы — в онлайн-трансляции ИА REGNUM »9 Мая — трансляция ИА REGNUM»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
День Победы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить