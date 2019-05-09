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Парад мальчишей-кибальчишей и Вальс Победы: 9 мая в Карачаево-Черкесии

Общество

Праздничные мероприятия в честь Великой Победы проходят в республике

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Парад мальчишей-кибальчишей и Вальс Победы: 9 мая в Карачаево-Черкесии
© Пресс-служба главы КЧР
Знамя Победы

Черкесск, 9 мая 2019, 11:25 — REGNUM  Юное поколение Карачаево-Черкесии приняло активное участие в подготовке к празднованию 74-й годовщины Великой Победы. Накануне 9 мая в столице республики прошел Парад мальчишей-кибальчишей. Принимал парад глава республики Рашид Темрезов, передает 9 мая корреспондент ИА REGNUM.

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Отряды мальчишей-кибальчишей на параде
© Пресс-служба главы КЧР
Отряды мальчишей-кибальчишей на параде

Стройными рядами под звуки военного марша прошли колонны участников движения «Волонтеры Победы», поискового отряда «Подвиг», воспитанников Центра военно-патриотического воспитания молодежи города Черкесска, отряды республиканских школ.

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Знамя Победы
© Пресс-служба главы КЧР
Знамя Победы
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В едином строю
Ольга Заузанова © ИА REGNUM
В едином строю
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Мальчиши-кибальчиши
Ольга Заузанова © ИА REGNUM
Мальчиши-кибальчиши

Замыкали колонны воспитанники детских дошкольных учреждений республики. Они продемонстрировали «мощь военной техники», которую смастерили воспитатели детских садов вместе с родителями. Танки, самолеты, бронетехника под управлением юных участников парада в военной форме прошествовали мимо трибун.

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Мини-бронетехника
Ольга Заузанова © ИА REGNUM
Мини-бронетехника
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Колонны военной техники под управлением воспитанников детских садов города Черкесска
Ольга Заузанова © ИА REGNUM
Колонны военной техники под управлением воспитанников детских садов города Черкесска

После этого над центральной площадью Карачаево-Черкесии раздались звуки музыки военных времен. Вальс Победы исполнили школьники Черкесска. Более 800 человек приняли участие в этом праздничном флешмобе.

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Вальс Победы
© Пресс-служба главы КЧР
Вальс Победы

В честь 74-летия Великой Победы знаменная группа из 140 юнармейцев развернула Знамя Победы, площадь которого 200 кв. м. По площади пронесли также символ подвига советского народа над фашистской Германией — копию флага, водруженного в мае 1945 года на здании рейхстага в Берлине.

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Площадь имени В. Ленина в Черкесске
© Пресс-служба главы КЧР
Площадь имени В. Ленина в Черкесске
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День Победы
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