Парад мальчишей-кибальчишей и Вальс Победы: 9 мая в Карачаево-Черкесии

Черкесск, , 11:25 — REGNUM Юное поколение Карачаево-Черкесии приняло активное участие в подготовке к празднованию 74-й годовщины Великой Победы. Накануне 9 мая в столице республики прошел Парад мальчишей-кибальчишей. Принимал парад глава республики Рашид Темрезов, передает 9 мая корреспондент ИА REGNUM.

Стройными рядами под звуки военного марша прошли колонны участников движения «Волонтеры Победы», поискового отряда «Подвиг», воспитанников Центра военно-патриотического воспитания молодежи города Черкесска, отряды республиканских школ.

Замыкали колонны воспитанники детских дошкольных учреждений республики. Они продемонстрировали «мощь военной техники», которую смастерили воспитатели детских садов вместе с родителями. Танки, самолеты, бронетехника под управлением юных участников парада в военной форме прошествовали мимо трибун.

После этого над центральной площадью Карачаево-Черкесии раздались звуки музыки военных времен. Вальс Победы исполнили школьники Черкесска. Более 800 человек приняли участие в этом праздничном флешмобе.

В честь 74-летия Великой Победы знаменная группа из 140 юнармейцев развернула Знамя Победы, площадь которого 200 кв. м. По площади пронесли также символ подвига советского народа над фашистской Германией — копию флага, водруженного в мае 1945 года на здании рейхстага в Берлине.