«Бессмертный полк» прошагал по алтайскому селу Новотырышкино

с. Новотырышкино, Алтайский край, , 11:07 — REGNUM Плечом к плечу прошли сегодня, 9 мая, в «Бессмертном полку» сотни жителей села Новотырышкино, которое расположено в 162 км от Барнаула — столицы Алтайского края.

Большинство из тех, кто пришёл сегодня с портретами своих родственников — участников Великой Отечественной войны — школьники.

По подсчётам корреспондента ИА REGNUM, Бессмертный полк в Новотырышкино собрал около 300 человек. Всего в селе проживает около 2 тысяч человек.

День Победы в сёлах отличается от тех, которые привыкли наблюдать жители больших городов. Но и здесь есть свои традиции — ежегодно 9 мая на параде Победы возле памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, зачитываются имена жителей Новотырышкино, которые не вернулись домой.

Здесь же установлен Мемориал Стена Памяти, где вписаны их имена.

К сожалению, на параде в Новотырышкино не было ветеранов Великой Отечественной войны — в живых не осталось ни одного ветерана.

Тем острее воспринимались слова, произносившиеся сегодня.