Четверг, 9 Мая 2019 года
11:29:18 МСК

«Бессмертный полк» прошагал по алтайскому селу Новотырышкино

Общество

С портретами своих ветеранов прошли школьники

33
«Бессмертный полк» прошагал по алтайскому селу Новотырышкино
Анна Алябьева © ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Новотырышкино

с. Новотырышкино, Алтайский край, 9 мая 2019, 11:07 — REGNUM  Плечом к плечу прошли сегодня, 9 мая, в «Бессмертном полку» сотни жителей села Новотырышкино, которое расположено в 162 км от Барнаула — столицы Алтайского края.

1
Жители села Новотырышкино прошли в «Бессмертном полку»
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Жители села Новотырышкино прошли в «Бессмертном полку»

Большинство из тех, кто пришёл сегодня с портретами своих родственников — участников Великой Отечественной войны — школьники.

3
Школьники из Новотырышкино прошли в «Бессмертном полку»
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Школьники из Новотырышкино прошли в «Бессмертном полку»

По подсчётам корреспондента ИА REGNUM, Бессмертный полк в Новотырышкино собрал около 300 человек. Всего в селе проживает около 2 тысяч человек.

7
«Бессмертный полк» в Новотырышкино
Анна Алябьева © ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Новотырышкино

День Победы в сёлах отличается от тех, которые привыкли наблюдать жители больших городов. Но и здесь есть свои традиции — ежегодно 9 мая на параде Победы возле памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, зачитываются имена жителей Новотырышкино, которые не вернулись домой.

22
«Бессмертный полк» в Новотырышкино
Анна Алябьева © ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Новотырышкино

Здесь же установлен Мемориал Стена Памяти, где вписаны их имена.

30
Возложение цветов к памятнику воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Возложение цветов к памятнику воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

К сожалению, на параде в Новотырышкино не было ветеранов Великой Отечественной войны — в живых не осталось ни одного ветерана.

Тем острее воспринимались слова, произносившиеся сегодня.

31
Почётный караул
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Почётный караул
regnum author Анна Алябьева
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
«Бессмертный полк»
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить