Липецкие ветераны получат дополнительные выплаты ко Дню Победы

Липецк, , 10:57 — REGNUM Липецкие ветераны получат дополнительные выплаты в честь Дня Победы, сообщили ИА REGNUM 9 мая в пресс-службе администрации региона. Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, постоянно проживающим на территории РФ, выплачивают по 10 тыс. рублей в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан ко Дню Победы».

От региона участники Великой Отечественной войны также получат выплаты — Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов 8 мая поручил управлению социальной защиты населения области выделить каждому инвалиду и участнику Великой Отечественной войны по пять тысяч рублей из средств из резервного фонда администрации области на оказание разовой материальной помощи.

«Важно, чтобы в череде праздничных торжеств не был оставлен без внимания ни один ветеран. Они пережили очень трудное время, отстояли нашу Родину, и мы будем заботиться о каждом участнике Великой Отечественной войны», — отмечает Игорь Артамонов.

В общей сложности, по данным отделения Пенсионного фонда по Липецкой области, на такую помощь рассчитывают 540 человек, они получат ее в течение мая вместе с пенсией. Игорь Артамонов потребовал от профильных ведомств проконтролировать своевременность выплат из федерального и областного бюджетов.