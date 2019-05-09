День Победы в Оренбурге: нашествие и «беспардонность» в музее

Оренбург, , 13:39 — REGNUM В Оренбурге после торжественной части (парада и театрализованного представления) на площади им. В. И. Ленина горожане и гости областного центра переместились в музей под открытым небом «Салют, Победа!». В этот же парк привезли ветеранов, где для них организовали полевую кухню, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мемориальный комплекс переживает в этот день нашествие народа. Люди идут с шарами, флажками в честь Дня Победы, живыми цветами для ветеранов. Мемориал Вечный огонь утопает в цветах, которые возлагают благодарные потомки.

Однако не все посетители музея под открытым небом отличаются приличным поведением. Почти все экспонаты парка оказались «оккупированными» детьми и взрослыми. Лишь однажды я услышала, как родитель одёрнул своего ребенка, попытавшегося оседлать макет фашистского самолёта.

Работники парка признались в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, что их слишком мало, а полиция занята охраной общественного порядка. Справиться с беспардонными посетителями, которых очень много, техперсонал парка оказался не в силах. Люди игнорировали таблички, на которых указано, что руками экспонаты трогать нельзя. Также внимание не обращали и на призывы стюартов парка «Салют, Победа!».

Стоит отметить, что в 2018 году 9 мая парк пережил нашествие и вандализм. В мемориальном комплексе побывали 5 тысяч человек. Итогом стали выбитые стекла на машинах, порванные сиденья, оторванные дверные ручки и другие повреждения. Трудно себе представить, чтобы, например, в музее истории города посетители заходили в клетку, в которой перемещали Емельяна Пугачёва, или примеряли посмертную маску Александра Пушкина в оренбургском музее. Так почему же в мемориальном выставочном комплексе горожане забывают о культуре поведения?

Напомним, выставочный комплекс «Салют, Победа!» является структурным подразделением Оренбургского губернаторского музея. Военно-исторический отдел был открыт в 2005 году, к 60-летию Победы.

В экспозиции под открытым небом представлено более 67 единиц крупногабаритных образцов военной техники и оружия. Тема тружеников тыла отражена показом сельскохозяйственной техники и оборудования оборонных заводов. Вся экспозиционная площадь парка условно разделена на разделы, посвященные важнейшим событиям и сражениям Великой Отечественной войны. Выставочный комплекс «Салют, Победа!» является центром военно-патриотического воспитания области и города Оренбурга. В 2014 году на экспозиции комплекса был реализован проект «Код Победы», о основу которого положен мобильный аудиогид для устройств на базе iOS и Android. К 70-летию Победы здесь провели масштабную реконструкцию архитектурных строений выставочного комплекса, отреставрировали боевую технику и обновили экспозиционный комплекс.

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