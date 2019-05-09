Евкуров: «Бессмертный полк» — это личная история каждой семьи

Магас, , 10:28 — REGNUM В Ингушетии 9 мая состоится шествие «Бессмертного полка». Жители республики пройдут в колоннах по улицам города Магаса с портретами своих родных и близких, погибших в годы Великой Отечественной войны, принимавших участие в боях за Родину, выполнявших свой долг в тылу.

Накануне Дня Победы глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров призвал всех жителей региона почтить память тех, кто защитил мир от фашизма, и пройти с портретами своих родных в одной колонне.

«Бессмертный полк» — это не просто международное общественное движение по сохранению памяти о поколении Великой Отечественной войны, но сугубо личная история каждой семьи, война не обошла стороной никого. По зову сердца мы выходим на улицы городов с плакатами своих доблестных предков, дабы почтить их память и проявить уважение. Призываю вас завтра принять участие в акции», — написал Евкуров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».