Четверг, 9 Мая 2019 года
10:50:30 МСК

Воздушная часть парада Победы в Москве отменена — СМИ

Общество

Погода в столице неблагоприятная

Воздушная часть парада Победы в Москве отменена — СМИ
Кирпичев Павел Яковлевич. Воздушный парад. 1937

Москва, 9 мая 2019, 10:24 — REGNUM  Воздушная часть парада Победы по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменена. Об этом сегодня, 9 мая, сообщает «Первый канал», который ведет трансляцию с Красной площади.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, планировалось, что в небе над Красной площадью пролетят 74 воздушных судна в честь 74-й годовщины Победы в войне. Самолеты и вертолеты должны были лететь на высотах от 150 до 450 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час в зависимости от рода авиации.

Погодные условия в Москве неблагоприятная. Наблюдается низкая облачность, возможны осадки.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
День Победы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить