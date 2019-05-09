Почтить память героев: Омская область празднует День Победы

Омск, , 10:18 — REGNUM В Омской области проходит празднование Дня Победы. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, торжественные мероприятия 9 мая начались с возложения гирлянд и цветов к монументам воинской славы.

Омичи почтили подвиг героев в Парке имени 30-летия Победы. В шествии по символической «Дороге войны» приняли участие губернатор Омской области Александр Бурков, официальные лица региона, военнослужащие и другие. Участники процессии возложили цветы у символа народной памяти и почтили память защитников Родины минутой молчания. Церемониал завершился троекратным ружейным залпом и гимном России.

Власти региона напомнили, что в годы Великой Отечественной войны Омская область проводила на фронт 300 тысяч земляков. Почти 152 тысячи омичей погибли. Тысячи воинов награждены высокими правительственными наградами. 172 фронтовика стали Героями Советского Союза и полными кавалерами ордена Славы.

Все новости о праздновании Дня Победы — в онлайн-трансляции ИА REGNUM.

9 Мая — трансляция ИА REGNUM