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Почтить память героев: Омская область празднует День Победы

Общество

Торжества начались с возложения гирлянд и цветов к монументам воинской славы

Почтить память героев: Омская область празднует День Победы
Иллюстрация: Omskportal.ru
День Победы в Омске

Омск, 9 мая 2019, 10:18 — REGNUM  В Омской области проходит празднование Дня Победы. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, торжественные мероприятия 9 мая начались с возложения гирлянд и цветов к монументам воинской славы.

Омичи почтили подвиг героев в Парке имени 30-летия Победы. В шествии по символической «Дороге войны» приняли участие губернатор Омской области Александр Бурков, официальные лица региона, военнослужащие и другие. Участники процессии возложили цветы у символа народной памяти и почтили память защитников Родины минутой молчания. Церемониал завершился троекратным ружейным залпом и гимном России.

Власти региона напомнили, что в годы Великой Отечественной войны Омская область проводила на фронт 300 тысяч земляков. Почти 152 тысячи омичей погибли. Тысячи воинов награждены высокими правительственными наградами. 172 фронтовика стали Героями Советского Союза и полными кавалерами ордена Славы.

Все новости о праздновании Дня Победы — в онлайн-трансляции ИА REGNUM.

9 Мая — трансляция ИА REGNUM

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День Победы
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