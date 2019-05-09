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Владимир Путин поздравил с освобождением Крыма и Днем Победы

Общество

«Надежный форпост России на Черном море, он стойко отражал натиск врага»

Москва, 9 мая 2019, 10:02 — REGNUM  Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов и участников праздничных мероприятий с 75-й годовщиной освобождения Севастополя и Крыма от немецко-фашистских захватчиков и Днем Победы. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Севастополь всегда играл особую роль в истории нашей страны, в укреплении ее государственности, формировании традиций гражданственности и патриотизма. Надежный форпост России на Черном море, он стойко отражал натиск врага, вписал яркие, незабываемые страницы в ратную летопись Отечества», — говорится в телеграмме.

Подвиг солдат и офицеров Красной Армии, моряков-черноморцев, участников партизанского движения, которые в мае 1944 года освободили Севастополь и Крым от немецко-фашистских захватчиков, навсегда останется в памяти народа.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 9 мая Россия отмечает День Победы. По всей стране проходят праздничные мероприятия.

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День Победы
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