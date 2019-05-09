Воздушная часть парада Победы в Москве может не состоятся

Москва, , 09:59 — REGNUM Решение о проведении воздушной части парада Победы в Москве пока не принято. Об этом сегодня, 9 мая, сообщил журналистам командующий Дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш.

Погодные условия в столице не очень благоприятные, низкая облачность — возможен дождь.

«Погода сейчас сложная, и вы наблюдаете серьезную работу на пункте управления на Спасской башне. Сейчас в воздухе находятся разведчики погоды практически со всех аэродромов и передают информацию на пункт управления», — рассказал Кобылаш.

После того, как будет проведен анализ погодных условий на каждом участке маршрута авиации, будет принято решение о том, проводить или не проводить воздушную часть парада.