Четверг, 9 Мая 2019 года
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Воздушная часть парада Победы в Москве может не состоятся

Общество

Погодные условия неблагоприятные

Москва, 9 мая 2019, 09:59 — REGNUM  Решение о проведении воздушной части парада Победы в Москве пока не принято. Об этом сегодня, 9 мая, сообщил журналистам командующий Дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш.

Погодные условия в столице не очень благоприятные, низкая облачность — возможен дождь.

«Погода сейчас сложная, и вы наблюдаете серьезную работу на пункте управления на Спасской башне. Сейчас в воздухе находятся разведчики погоды практически со всех аэродромов и передают информацию на пункт управления», — рассказал Кобылаш.

После того, как будет проведен анализ погодных условий на каждом участке маршрута авиации, будет принято решение о том, проводить или не проводить воздушную часть парада.

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День Победы
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