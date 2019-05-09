Члены правительства РФ прибыли на Красную площадь в Москве Общество Парад Победы Москва, , 09:52 — REGNUM На Красную площадь в Москве прибыли члены правительства РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM. По его словам, на Красной площади находятся министр культуры РФ Владимир Мединский, министр образования РФ Ольга Васильева, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Также прибыли лидер КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, глава департамента транспорта и развития дорожно — транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов. Также на площади находятся ветераны, военнослужащие.

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