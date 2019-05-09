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Стивен Сигал прибыл на парад Победы в Москве

Общество

Скоро начнётся парад

Стивен Сигал прибыл на парад Победы в Москве
K Zhestovskaya
Гражданин Российской Федерации Стивен Сигал

Москва, 9 мая 2019, 09:26 — REGNUM  Известный актёр Стивен Сигал прибыл на Красную площадь в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На Красной площади идут последние приготовления к началу торжественного парада в честь 74-летия Победы в Великой Отечественной войне. Военные скандируют «Ура!» и проходят площадь тренировочным маршем.

Места на трибунах занимают ветераны — их рассаживают сотрудники организации «Волонтёры победы». Присутствует большое количество детей — они держат в руках гвоздики для ветеранов и георгиевские ленточки в знак памяти. Также на Красной площади находится большое количество иностранных СМИ.

Через несколько минут на Красной площади начнётся парад Победы.

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День Победы
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