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Парад Победы проходит в столице Донецкой Народной Республики

Общество

В параде также участвует военная техника

Донецк, 9 мая 2019, 09:13 — REGNUM  В столице Донецкой Народной Республике — Донецке сегодня, 9 мая, начался парад по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне.

В параде Победы принимаю участие 54 единицы боевой техники и автомобилей. Также в параде участвуют: легендарная установка залпового огня «Катюша», танк Т-34 и самоходная артиллерийская установка Су-100. В парадных расчетах пройдут 1481 человек личного состава.

На параде Победы в Донецке присуствует высшее политическое руководство Донецкой Народной Республики, в том числе глава ДНР Денис Пушилин.

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День Победы
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