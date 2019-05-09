Парад Победы проходит в столице Донецкой Народной Республики

Донецк, , 09:13 — REGNUM В столице Донецкой Народной Республике — Донецке сегодня, 9 мая, начался парад по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне.

В параде Победы принимаю участие 54 единицы боевой техники и автомобилей. Также в параде участвуют: легендарная установка залпового огня «Катюша», танк Т-34 и самоходная артиллерийская установка Су-100. В парадных расчетах пройдут 1481 человек личного состава.

На параде Победы в Донецке присуствует высшее политическое руководство Донецкой Народной Республики, в том числе глава ДНР Денис Пушилин.