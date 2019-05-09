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Сопредседатель «Бессмертного полка»: «С 13 лет состою в поисковой группе»

Общество

Война коснулась каждой семьи

Москва, 9 мая 2019, 09:04 — REGNUM  Акция «Бессмертный полк» является наглядным примером того, что Великая Победа была всенародной, сообщила корреспонденту ИА REGNUM сопредседатель общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева.

«Лично для меня тема войны близка с детства. Я с 13 лет состою в поисковой группе, 36 лет прошло, как я в неё вступила. Подвиг, судьбы, которые война переломала, плотно укоренились в моей жизни. Ко Дню Победы и к акции «Бессметный полк» отношение особое. Когда представляешь себе цифры — это одно. Когда видишь колонну, которая несёт портреты, появляется ощущение гордости за то, что люди помнят и чтят героев своей страны. Понимаешь, что победа была всенародной, что День Победы — это всенародный праздник. Когда видишь такое количество портретов, понимаешь, что война коснулась каждой семьи», — сказала Цунаева.

Как сообщало ИА REGNUM, маршрут акции «Бессмертный полк» в Москве останется традиционным.

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День Победы
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