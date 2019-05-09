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«Бессмертный полк» торжественно прошагал по Горно-Алтайску

Общество

Встать в ряды полка могли все желающие, кто помнит и чтит память своих родных и близких

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«Бессмертный полк» торжественно прошагал по Горно-Алтайску
Татьяна Иващенко ©, ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Горно-Алтайске

Горно-Алтайск, 9 мая 2019, 09:34 — REGNUM  Республика Алтай празднует День Победы. В столице региона — городе Горно-Алтайске — 9 мая состоялось шествие «Бессмертного полка», в котором приняли участие порядка 5 тысяч человек. Они несли портреты своих родственников — участников Великой Отечественной войны.

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Участники шествия «Бессмертного полка»
Татьяна Иващенко ©, ИА REGNUM
Участники шествия «Бессмертного полка»

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в колонне «Бессмертного полка» прошли первые лица региона, в том числе врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин, с портретами своих дедов.

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Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин с портретами своих дедов
Татьяна Иващенко ©, ИА REGNUM
Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин с портретами своих дедов

«Война не обошла стороной нашу семью: у меня воевали оба деда. Хорохордин Григорий Николаевич был награжден Орденом Отечественной войны II степени. Второй дед — Чучкаев Алексей Михайлович — воевал в З3-м строительном полку, а затем в 161-м артиллерийском полку. Я горжусь ими!» — отметил ранее Хорохордин.

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9 мая 2019 года, Парк Победы, город Горно-Алтайск
Татьяна Иващенко ©, ИА REGNUM
9 мая 2019 года, Парк Победы, город Горно-Алтайск

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, в этом году жители Республики Алтай встали в ряды «Бессмертного полка» в седьмой раз.

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Шествие «Бессмертного полка» в Горно-Алтайске
Татьяна Иващенко ©, ИА REGNUM
Шествие «Бессмертного полка» в Горно-Алтайске

Акцию сопровождал волонтёрский корпус из десятков добровольцев. Движение полка в Горно-Алтайске в 09:30 по местному времени от здания бывшей «Автоколонны 1931» по проспекту Коммунистическому. Колонна прошла до Парка Победы.

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Фонтан в Парке Победы в Горно-Алтайске
Татьяна Иващенко ©, ИА REGNUM
Фонтан в Парке Победы в Горно-Алтайске

Как уже сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года в «Бессмертном полку» в Горно-Алтайске прошли 4,5 тысячи человек.

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Бронетранспортёр
Татьяна Иващенко ©, ИА REGNUM
Бронетранспортёр

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Читайте ранее в этом сюжете: Горный Алтай: «Бессмертный полк» не умрёт никогда!»

regnum author Татьяна Иващенко
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«Бессмертный полк»
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