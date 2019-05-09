Москва, , 08:38 — REGNUM

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поздравил с Днем Победы и пригласил на митинг и концерт в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM9 мая.

Зюганов Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Победа над черной чумой дала человечеству возможность вздохнуть свободно и в полной мере осознать, что Советская страна — самая героическая, самая храбрая, самая умная и самая смелая Держава в мире», — отметил Зюганов.

Полк коммунистов не уходил в окопы, отметил лидер КПРФ.

«Выходя на манифестацию, мы продолжаем шествие нашего Бессмертного полка. Наш полк никогда не уходил в окопы», — сказал он.

Митинг и демонстрация пройдут в центре столицы.

«9 мая жду всех на Пушкинской площади. Сбор в 11.00. Начало движения в 12.00. После манифестации на Площади Революции мы проведём большой митинг-концерт», — пригласил Зюганов.