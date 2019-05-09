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Хабаровский край празднует День Победы

Общество

В регионе прошли парады и митинги

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Хабаровский край празднует День Победы
Иллюстрация: Пресс-служба правительства Хабаровского края
Парад Победы в Хабаровске

Хабаровск, 9 мая 2019, 08:46 — REGNUM  В Хабаровском крае празднуют День Победы. В столице региона прошли военные парады и митинги, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Парад Победы в Хабаровске
Иллюстрация: Пресс-служба правительства Хабаровского края
Парад Победы в Хабаровске

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В Хабаровске по площади им. Ленина торжественным строем прошли более 2 тыс. солдат и офицеров Восточного Военного округа. Помимо военных в параде приняли участие парадные расчеты МЧС, МВД, курсанты военных училищ, кадеты. На трибунах парад смотрели более 300 ветеранов Великой Отечественной войны.

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Парад Победы в Хабаровске
Иллюстрация: Пресс-служба правительства Хабаровского края
Парад Победы в Хабаровске

В свободном порту Ванино празднование Дня Победы началось с торжественного митинга у Обелиска Победы. В нём приняли участие воинские части, представители силовых структур, трудовые коллективы, школьники, студенты, ветераны боевых действий — воины-интернационалисты.

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День Победы в Ванино
Ольга Демиденко © ИА REGNUM
День Победы в Ванино

На митинге жители порто-франко еще раз поблагодарили ветеранов Великой Отечественной войны за их Подвиг, за то, что сегодня они живут в мирной, свободной стране.

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День Победы в Ванино
Ольга Демиденко © ИА REGNUM
День Победы в Ванино

Как сообщало ИА REGNUM, Дальний Восток первым в стране начал праздновать День Победы. Во всех регионах прошли военные парады. Митинги, шествия «Бессмертных полков».

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День Победы
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