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В Екатеринбурге начался парад Победы

Общество

Парадные расчёты проходят по площади 1905 года

В Екатеринбурге начался парад Победы
Иллюстрация: Андрей Алексеев (с) ИА Красная Весна
Парад к 74-летию ВеликойПобеды в Екатеринбурге

Екатеринбург, 9 мая 2019, 08:25 — REGNUM  В Екатеринбурге проходит парад к 74-летию Великой Победы. Парадные расчёты идут по площади 1905 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Открыли парад воспитанники Екатеринбургского суворовского училища. Также по площади пройдут представители «Юнармии», войска Центрального военного округа и т.д. На трибуне возле памятника Ленину участников парада приветствуют уральский полпред Николай Цуканов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и другие.

После парада состоится прохождение колонны «Бессмертного полка».

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