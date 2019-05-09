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Тысячи жителей Бурятии присоединились к акции «Бессмертный полк»

Общество

Улан-Удэнцы прошлись по улицам города с портретами своих дедов и прадедов, участвовавших в Великой Отечественной войне

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Тысячи жителей Бурятии присоединились к акции «Бессмертный полк»
Иллюстрация: Egov-buryatia.ru
Марш «Бессмертного полка» в Улан-Удэ

Улан-Удэ, 9 мая 2019, 08:19 — REGNUM  Марш «Бессмертного полка» в столице Бурятии — городе Улан-Удэ — начался сразу после окончания военного парада. Колонны горожан с портретами воевавших родственников прошли от центральной площади Советов по улицам Ербанова и Коммунистической до Мемориала Победы. Конечная точка шествия — площадь Революции. В акции приняли участие руководство города и республики.

«Стало доброй традицией продолжать парад Победы маршем Бессмертного полка. И личная память в очередной раз свяжет все поколения. Призываю собирать и сохранять всю информацию о великих предках и передавать ее своим детям и внукам, чтобы помнили, чтобы гордились!» — заявил участникам глава республики Алексей Цыденов.

В Бурятии впервые акция «Бессмертный полк» прошла в 2014 году. Уже тогда 9 мая 2014 года с портретами своих фронтовиков на площадь Советов пришли свыше 5 тысяч человек. В 2018 году — 23 000 человек, а всего по республике более 50 000 человек. 2018 году в Москве приняли участие более миллиона человек, а по России — свыше 10 миллионов человек. Шествие Бессмертного полка прошло в 50 странах.

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День Победы
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