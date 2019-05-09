В Пекине состоялась акция памяти «Бессмертный полк»

Пекин, , 08:12 — REGNUM В столице Китайской Народной Республики прошла ставшая уже традиционной акция «Бессмертный полк». Сегодня, 9 мая, в день празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне почти 400 человек приняли участие в памятном шествии «Бессмертного полка».

В акции участвовали как граждане России, так и стран СНГ и КНР — потомки советских и китайских солдат, принимавших участие в боях на полях сражений. Во главе колонны шел посол Российской Федерации в Китае Андрей Днисов.

«Все мы отмечаем этот день со слезами на глазах, отдавая дань памяти нашим дедам, прадедам, отцам, тем, кто принес нам эту победу», — сказал дипломат.

Он также отметил, что в Пекине много граждан России, а также много граждан стран СНГ и все они отмечают День Победы как большое общественное событие.