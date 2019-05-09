Четверг, 9 Мая 2019 года
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В Биробиджане встретили День Победы

Общество

Так же прошло шествие «Бессмертного полка»

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В Биробиджане встретили День Победы
Иллюстрация: «Набат»
День Победы в Биробиджане

Биробиджан, 9 мая 2019, 08:18 — REGNUM  На общегородской митинг в Сквер Победы пришли жители Биробиджана, представители различных предприятий, организаций и воины биробиджанского гарнизона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Общегородской митинг, посвящённый 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, прошёл в Сквере Победы в Биробиджане. Губернатор области Александр Левинталь поздравил биробиджанцев с Великим Праздником, отметив, что подвиг поколения, пережившего войну, никогда не уйдет из наших сердец.

Торжественный митинг завершился парадом войск биробиджанского гарнизона и прохождением Бессмертного полка.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане состоялось шествие «Бессмертного полка». Жители региона несли портреты своих родственников, погибших в Великой Отечественной войне, и их фронтовые награды.

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День Победы
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