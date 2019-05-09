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В Екатеринбурге прошла торжественно-траурная церемония «Память»

Общество

На Широкореченском мемориале

В Екатеринбурге прошла торжественно-траурная церемония «Память»
Алексей Банников © ИА REGNUM
Широкореченскийй мемориал. Екатеринбург

Екатеринбург, 9 мая 2019, 08:06 — REGNUM  В Екатеринбурге на Широкореченском мемориале утром 9 мая прошла традиционная торжественно-траурная церемония «Память». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Свердловской области.

Участие в ней приняли ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие, суворовцы, кадеты, чиновники. Возглавили церемонию уральский полпред Николай Цуканов, губернатор Евгений Куйвашев и командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин и другие.

К Вечному огню возложили венки. Отметим, эта церемония проходит традиционно каждое 9 мая.

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