В Екатеринбурге прошла торжественно-траурная церемония «Память»

Екатеринбург, , 08:06 — REGNUM В Екатеринбурге на Широкореченском мемориале утром 9 мая прошла традиционная торжественно-траурная церемония «Память». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Свердловской области.

Участие в ней приняли ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие, суворовцы, кадеты, чиновники. Возглавили церемонию уральский полпред Николай Цуканов, губернатор Евгений Куйвашев и командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин и другие.

К Вечному огню возложили венки. Отметим, эта церемония проходит традиционно каждое 9 мая.