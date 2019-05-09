«Бессмертный полк» в Москве посетит французская делегация

Москва, , 09:08 — REGNUM На акции «Бессмертный полк» в Москве будет присутствовать французская делегация. Для участия в праздничном шествии в столицу России приехали члены «Ассоциации памяти 120 лет», выпускники военной школы Сен-Сир, чьи родные вместе с советскими солдатами давали отпор врагу в тяжёлые дни войны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Доминик Делор — генерал армейского корпуса в отставке. Бывший президент военной школы Сен-Сир, офицер сухопутной армии и морской труппы, в основном проводившей военные операции в Африке и Ливане. Он командовал регионом на северо-востоке Франции и является почетным президентом «Ассоциации памяти 120 лет».

Следующий участник — Пьер Брун де Сен-Ипполит, капитан военного корабля в отставке. Военно-морской офицер русского происхождения, он служил на нескольких французских военных кораблях, прежде чем был назначен в штаб адмирала, командующего палубной авиацией. Затем служил в военно-морском штабе, где часто отвечал за отношения с советскими штабами.

Ещё один участник «Бессмертного полка» также русского происхождения — полковник в отставке Серж де Клебникофф. Он служил 20 лет в танковых войсках, прежде чем покинуть армию, чтобы начать 30-летнюю международную гражданскую карьеру в крупных промышленных группах Франции и Организации Объединенных Наций. В «Ассоциации памяти 120 лет» является исполнительным директором.

Пьер Бейл — армейский офицер, специалист по военной стратегии, служил инженерных войсках до того, как его назначили в Канцелярию начальника штаба армии, отвечающего за отношения с прессой. Участвовал в трёх внешних операциях в Ливане и Югославии. Сейчас является заместителем директора Сен-Сир и Генеральным помощником «Ассоциации памяти 120 лет».

Рене Мезюрэ, полковник в отставке и офицер армии. Вначале служил с военно-морскими войсками в операциях в Африке, затем присоединился к жандармерии в качестве офицера запаса. Будучи старшим руководителем в гражданской жизни, разработал весьма значимый консалтинговый бизнес в области кризисного управления и коммуникации. Основатель и почетный президент Национальной ассоциации резервистов жандармерии.

Отметим, «Бессмертный полк» и празднование Дня Победы в 2019 году проходит в 13 городах Франции: Париже, Лионе, Монпелье, Страсбурге, Тулузе, Клермон-Ферране, Безье, Фрежюсе, Марселе, Бордо, Метце и на острове Реюньон.