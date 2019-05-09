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ИА REGNUM встречает День Победы в Хабаровском крае

Общество

Ольга Демиденко: Мы должны жить так, чтобы быть достойными этой Победы

ИА REGNUM встречает День Победы в Хабаровском крае
Ольга Демиденко © ИА REGNUM
День Победы в свободном порту Ванино

Ванино, Хабаровский край, 9 мая 2019, 08:03 — REGNUM  Корреспондент ИА REGNUM Ольга Демиденко встречает День Победы в свободном порту Ванино Хабаровского края.

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Утром все жители порто-франко по давней традиции пришли на торжественный митинг к обелиску Победы. Здесь каждый год, 9 Мая встречаются все — ветераны, труженики тыла, трудовые коллективы. Военные, представители силовых структур, школьники, студенты, спортсмены.

После митинга по Ванино торжественной колонной прошёл «Бессмертный полк» — тысячи портретов земляков, воевавших за свободу и независимость нашей Родины, вместе с детьми, внуками и правнуками прошли в торжественном строю на главную площадь, где установлены легендарная, восстановленная портовиками крупнейшего угольного терминала АО «Дальтрансуголь» пушка ЗИС-3, участница береговой обороны Дальнего Востока и памятный монумент павшим в боях с фашизмом.

«В моей семье чтут память героев — фронтовиков: дедушки Карпа Арсентьевича Маклакова и его старшего сына, Петра Карповича Маклакова. Петр, старший брат моего отца, погиб при освобождении Украины от фашистов. Дед, потеряв на войне старшего сына, вернулся живым, но с тяжелейшими ранениями. Его уже нет в живых давно, но в нашей семье помнят, дорожат этой памятью. Я считаю, что мы должны жить так, чтобы быть достойными этой Победы», — сказала Ольга Демиденко.

Как сообщало ИА REGNUM, первым начал праздновать День Победы Дальневосточный федеральный округ. Во всех регионах ДФО сегодня прошли торжественные парады, маршировали по улицам «Бессмертные полки».

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День Победы
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